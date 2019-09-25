أسباب نشر قرارات الانضباط عبر موقع اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسباب نشر قرارات لجنة الانضباط عبر موقع اتحاد الكرة خلال منافسات هذا الموسم.

وأعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم أن قرارات لجنة الانضباط مستقبلًا ستكون عبر موقع الاتحاد الرسمي فقط، بعدما كانت تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق الأمير على هذا القرار قائلًا: “حينما تحدث الأمين العام لاتحاد الكرة عن نشر قرارات لجنة الانضباط عبر منصة (الموقع الرسمي) للاتحاد السعودي، أشار أيضًا إلى إمكانية وضع رابط هذه القرارات في حساب الاتحاد، ولكن مشكلة البعض أنهم لا يفهمون الأسباب الكامنة وراء ذلك التعديل ويفسرونها بسوء نية”.

وتابع: “من الأسباب الكامنة وراء ذلك التعديل هي حفظ حقوق النشر وكذلك الرعاة! فنشر القرارات عبر منصة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أولًا ومن ثم الإشارة لها عبر حسابهم في تويتر من شأنه أن يزيد عدد زوار المنصة وبالتالي جذب رعاة أكثر ووضع إعلانات أكثر في الموقع”.

وأضاف: “كذلك نشر القرارات عبر المنصة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم تعني وجود قاعدة بيانات كاملة للقرارات الصادرة وسهولة الرجوع لها في وقت ومكان أم على تويتر فقد يقفل الحساب أو يتم اختراقه وبالتالي صعوبة استعادة تلك البيانات”.

وواصل الأمير تغريداته قائلًا: “كذلك نشر القرارات عبر المنصة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم فيه حفظ لحقوق النشر الخاصة بالاتحاد نفسه.. ختامًا ليس كل خطوة للأمام للاتحاد تعني خطوة للخلف لفريق أو نادي معين!”.