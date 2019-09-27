أسبريا مصدر خطورة #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم الكولومبي دانيلو أسبريا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد اليوم.

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسبريا يتألق

ونجح أسبريا في لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم أكثر من أي لاعب آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 28 مرة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأشادت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، باختراقات أسبريا هذا الموسم، مشيرة إلى أنه نفذ أكبر عدد من المراوغات الناجحة بالتساوي مع نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط برصيد 11 مراوغة.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.