أسبريا مصدر خطورة #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
قبل مواجهة الاتحاد اليوم

أسبريا مصدر خطورة #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/27
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم الكولومبي دانيلو أسبريا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد اليوم.

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسبريا يتألق

ونجح أسبريا في لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم أكثر من أي لاعب آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 28 مرة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأشادت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، باختراقات أسبريا هذا الموسم، مشيرة إلى أنه نفذ أكبر عدد من المراوغات الناجحة بالتساوي مع نجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط برصيد 11 مراوغة.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.


هل قرأت هذا ؟
  • أرقام القرني وابن مصطفى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • أسبريا مصدر خطورة #الشباب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • رقم سلبي يُلاحق الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • إحصائية مميزة تدعم الشباب ضد الاتحاد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم