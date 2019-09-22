أستراليا تعرض على الرئيس الأمريكي التزامًا بشأن إيران

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أثار تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجوم على منشآت أرامكو النفطية مخاوف عالمية بشأن تصعيد الموقف إلى حرب جديدة.

وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مدى إمكانية مساهمة بلاده عسكريًا في مواجهة إيران.

لكن بعد المحادثات أثناء زيارة الأخير إلى البيت الأبيض، قال “موريسون”: “أستراليا لا تتدخل مع الولايات المتحدة في سعيها لتحقيق أهداف تتعلق بإيران، بما يتجاوز الالتزام بحرية الملاحة في المنطقة”.

وبحسب وكالة “رويترز”، أكد “موريسون” على أنه لم يجرِ نقاش حول أي شيء آخر، متابعًا: “هناك تقدير لمشاركتنا في تلك العملية بالذات، والتي أود أن أذكر الجميع بأنها تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أما الأمور الأخرى التي تتابعها الولايات المتحدة فهي أشياء تخصها”.

وفي أغسطس الماضي، كانت أستراليا قد انضمت إلى تحالف أمن الملاحة البحرية، الذي تقوده الولايات المتحدة؛ لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتابع “موريسون”: “أوضحت تماماً عندما أعلنا مشاركتنا، إنها تتعلق بقضية حرية الملاحة، وهذا هو كل ما في الأمر، ومن الجيد أن تتاح لنا الفرصة؛ لتأكيد ذلك مرة أخرى خلال مناقشاتنا، وتتخذ أستراليا قراراتها من أجل مصلحتنا الوطنية”.