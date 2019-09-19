أسعار الذهب تستقر وسط حذر المستثمرين

أسعار الذهب تستقر وسط حذر المستثمرين

2019/09/19
الساعة 12:09 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1495.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط واحداً بالمئة أمس الأربعاء.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة قليلاً في المعاملات الفورية إلى 17.72 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين والبلاديوم ليستقرا عند 930.34 دولار و1590.79 دولار للأوقية.


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