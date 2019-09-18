أسعار النفط تستعيد توازنها بعد تطمينات المملكة

المواطن - الرياض

واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، تراجعاتها بنحو 6% بعد إعلان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، أن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف 5% من إنتاج الخام العالمي.

وتراجعت العقود لآجلة لخام برنت 4.47 دولار بما يعادل 6.5%، ليتحدد سعر التسوية عند 64.55 دولار للبرميل، كما نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.56 دولار أو 5.7% لتغلق على 59.34 دولار للبرميل.

وكان برنت هوى أكثر من 7% أثناء المؤتمر الصحافي مساء أمس الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من الخام هذا الشهر، مضيفًا أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

وأثارت هجمات، السبت، خطر حدوث صدمة معروض كبيرة في سوق هيمنت عليها في الأشهر الأخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمي، فيما صعد النفط 20% خلال معاملات يوم الاثنين.