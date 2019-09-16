أسعار النفط تقفز نحو 15 %

أسعار النفط تقفز نحو 15 %

2019/09/17
الساعة 2:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أغلق النفط مرتفعًا نحو 15%، أمس الاثنين، مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عامًا وبأحجام تداول قياسية.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 بالمائة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 بالمائة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر 2008.

وزاد حجم التداولات أيضًا، لتتجاوز عقود برنت المليوني قطعة، في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتيننتال.


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