أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف التجارة

أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف التجارة

2019/09/20
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير، بعد هجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا أربعة سنتات إلى 58.09 دولار للبرميل.

وقلصت الأسعار مكاسبها جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم والحبوب بعد أن ألغى مسؤولون زراعيون صينيون كان من المقرر أن يزوروا ولايات زراعية أمريكية الأسبوع القادم رحلتهم إلى مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصين قبل الموعد المقرر.


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