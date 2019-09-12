أسماء المشرفين والمشرفات الجدد بالشؤون الصحية المدرسية بتبوك

المواطن - تبوك

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، صباح اليوم الخميس، تكليف مشرفين ومشرفات جدد في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك.

والمكلفون الجدد هم: (أحمد شليل العنزي، عثمان سليم البلوي، شريفة عبدالله القرني، أسامة عبدالقادر الحامدي /ضباء، خالد محمد الحربي /الوجه، أحلام حسين الحويطي /حقل).

في سياق آخر، أكد تعليم تبوك أن الوزارة تسعى إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لبناء وتنفيذ وتقويم التعليم وتطوير البرامج التربوية والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة.