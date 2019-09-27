أسهم اليابان تهوي بأكبر وتيرة في 5 أسابيع

المواطن - متابعة

انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في خمسة أسابيع يوم الجمعة بعد أن كشفت كانساي إلكتريك باور عن مدفوعات إلى مسؤولين تنفيذيين من مصدر خارجي، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى تحسين الحوكمة لجذب المستثمرين الأجانب.

كما هوت أسهم جابان ديسبلاي الموردة لأبل بأكبر قدر في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن انسحب مستثمر صيني من حزمة إنقاذ بقيمة 80 مليار ين (742.46 مليون دولار) لشركة صناعة شاشات الهواتف الذكية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.77 بالمئة ليغلق عند 21878.90 نقطة بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ 11 سبتمبر أيلول.