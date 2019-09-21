أصيل وأصالة والرويشد يحيون ليالي تبوك الوطنية
ضمن احتفالات اليوم الوطني

أصيل وأصالة والرويشد يحيون ليالي تبوك الوطنية

2019/09/21
الساعة 11:53 صباحًا
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

في ليلة غنائية استثنائية مميزة شهد مسرح المركز الحضاري بتبوك حفلاً غنائياً أحياه عدد من الفنانين بحضور كثيف من أهالي المنطقة والإعلاميين والذين اكتظت بهم ردهات المسرح.

بدأ الحفل الغنائي الفنان أصيل أبو بكر حيث قدم عدداً من الوصلات الغنائية منها: “يا وطنا دام عزك ويا بلادي واصلي وحلو صوته، بالإضافة إلى عدد من الوصلات الأخرى”.

ثم قدمت الفنانة أصالة نصري عدداً من وصلاتها الغنائية منها يحق لك بالسعودي ترفع المهمة وجابو سيرته وأنا ربي خلقني لك عقوبة وسواها قلبي، وعدد من الوصلات الغنائية حيث شاركها المسرح أحد فتيات تبوك ود الحربي والتي طلبت من الفنانة لحظة وصولها إلى تبوك مشاركتها على المسرح وحققت لها رغبتها.

ثم قدم سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد عدداً من الوصلات الغنائية مثل أنا مر ولاهان أنا وأبيك بعيوبك ابيك، وغيرها من الوصلات الغنائية الأخرى.

وفي ختام الحفل قدم الثلاثي دويتو مشتركاً تفاعل معه الجمهور.

 

 


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