أضواء العريفي تُشارك في اجتماع لجنة الكرة النسائية الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي في الاجتماع الأول للجنة الكرة النسائية في الاتحاد الآسيوي للعبة، والذي أُقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عامًا 2019.

وأكدت أضواء العريفي أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها، حيث تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها، بالإضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد تعيين أضواء العريفي عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية خلال الفترة من 2019 حتى عام 2023.