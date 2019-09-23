أطول مجسم جداري وسارية علم بارتفاع 22 مترًا في الطائف 

أطول مجسم جداري وسارية علم بارتفاع 22 مترًا في الطائف 

2019/09/24
الساعة 12:41 صباحًا
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المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

استقطب المجسم الجداري الذي ضم رموز وقيادات المملكة؛ بداية من عهد المؤسس وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزوار والمحتفلين باليوم الوطني.

ويقع المجسم عند دوار الفيصلية- إشارة الدلال سابقًا- في الطائف حيث حرص الحضور على توثيق هذا المجسم بكاميرات جوالاتهم وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما التقط البعض الصور التذكارية أمام المجسم المضيء الذي يحمل اسم “عزة وشموخ”.

من جانب آخر دشن محافظ الطائف سعد الميموني، وبحضور أمين أمانة الطائف المهندس محمد بن هميل، مساء أمس الاثنين، المجسم الجداري المضيء الذي يعتبر أطول مجسم جداري، ويبلغ طوله 80 مترًا وارتفاعه 3 أمتار وتعتليه رايات وأعلام الوطن.

كما رفع محافظ الطائف علم المملكة على سارية ارتفاعها 22 مترًا، فيما بلغ طول العلم 6 أمتار وعرضه 4 أمتار، وذلك بالقرب من المجسم الجداري الذي يعد من المعالم البارزة في المحافظة.

 


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