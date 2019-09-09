أعلى الأندية قيمة سوقية في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة على صعيد التعاقدات، حيث بدأت الأندية في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل؛ للمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا؛ أملًا في التتويج باللقب، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعلى الأندية قيمة سوقية في منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويتصدر النصر قائمة الأعلى قيمة سوقية لأندية غرب آسيا بـ57 مليون يورو، يليه الهلال بـ45 مليون يورو، وبفارق كبير حل السد القطري ثالثًا بـ27 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية لنادي الاتحاد 23 مليون يورو.

وجاء شنغهاي الصيني في صدارة ترتيب أندية شرق آسيا من حيث القيمة السوقية بـ87 مليون يورو، ثم جوانجزو إيفرجراند بـ86 مليون يورو، وتواجد أوراو ريد الياباني في المركز الثالث بـ29 مليون يورو، ثم كاشيما أنتلرز بـ21 مليون يورو.