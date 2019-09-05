أعلى اللاعبين قيمة سوقيّة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهدت بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد العديد من اللاعبين على مستوى عالٍ؛ ومن أصحاب القيم السوقية المرتفعة.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أعلى اللاعبين قيمة سوقيّة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وتصدر القائمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا، حيث بلغت قيمته 14 مليون يورو، يليه نجم مواطنه جوزيف دي سوزا المحترف في صفوف النادي الأهلي، ووصلت قيمته لـ12 مليون يورو.

وحل نجم نادي النصر، النيجيري أحمد موسى ثالثًا في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقيّة بـ12 مليون يورو أيضًا، يليه مهاجم النادي الأهلي، دجانيني تافاريس، حيث بلغت قيمته 9 ملايين يورو، وبفارق مليون يورو عن زميله السوري عمر السومة.