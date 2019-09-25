أعلى المدربين تقييمًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهدت أول أربع جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا لعدد من المدربين بعدما قادوا فرقهم لتحقيق نتائج إيجابية.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعلى 5 مدربين تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال أول 4 جولات، وجاء مدرب الهلال رازفان لوسيسكو في المقدمة.

وتصدر المدرب الروماني رازفان قائمة أعلى المدربين تقييمًا، حيث قاد الهلال في 4 مباريات، فاز 4 مرات وتعادل مرة واحدة، ليحصل على 7.37 درجة، يليه التونسي إسكندر القصري بـ7.08 درجة، بعدما قاد العدالة للفوز 3 مرات والخسارة مرة.

وحل مدرب الاتفاق خالد العطوي ثالثًا بتقييم 6.89 درجة، حيث حقق الفريق الفوز تحت قيادته في مباراتين وخسر مواجهتين، وجاء البرازيلي شاموسكا في المركز الرابع، بعدما قاد الفيصلي للفوز 3 مرات والتعادل مرة، وحصل على 6.52 درجة.

وتواجد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون باولو سيرجيو في المركز الخامس، حيث قاد سكري القصيم في مباراتين، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، ليحصل على تقييم 6.49 درجة.