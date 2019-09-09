المواطن - مروة نبيل

تشهد القائمة الحالية في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تواجد العديد من النجوم من أصحاب القيم السوقية المرتفعة، وفي المقدمة حارس المرمى محمد العويس.

وكشف برنامج الدوري مع وليد عن أغلى 5 لاعبين قيمة سوقية في المنتخب السعودي لكرة القدم قبل مباراة اليمن المرتقبة، وجاء حارس مرمى الأخضر والنادي الأهلي محمد العويس في الصدارة، حيث بلغت قيمته 2.5 مليون يورو.

وجاء نجم النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري في المركز الثاني بـ2.5 مليون يورو أيضًا، فيما بلغت القيمة السوقية لنجم الهلال والأخضر، ياسر الشهراني مليوني يورو، بالتساوي مع زميله محمد كنو.

واحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج المركز الخامس بقائمة الأغلى في المنتخب السعودي، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 1.5 مليون يورو.

وتستعد السعودية لمواجهة اليمن على إستاد البحرين الوطني في المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في أولى مواجهات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وبطولة كأس آسيا 2023.