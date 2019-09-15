أغنية وطنية بالزي العسكري للفنان عبدالمجيد سعود

المواطن - الرياض

طرح الفنان السعودي الشاب عبدالمجيد سعود عملًا غنائيًا وطنيًا محمَّلًا بحب الوطن، بالزي العسكري السعودي وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 89.

العمل الغنائي من كلمات الشاعر أحمد الموينع، وألحان عبدالمجيد سعود وتوزيع مختلف، وإيقاعات منصور بشير، وإشراف “محمد الشويش (بُولس)”.

حمل العمل الوطني عنوان “يا دار”، وتم نشره على قناة “جديد ميوزك” في يوتيوب وعلى صفحات “عبدالمجيد” الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ولقد لاقت رواجًا واستحسانًا واسعًا لدى الجمهور، والمميز واللافت في هذا العمل أنه تم تصوير بوستر العمل بالزي العسكري السعودي حيث يُحاكي العمل ما تعيشه البلاد من ملاحم وطنية وحالة جهاد ودفاع من كل النواحي.

وعلق الفنان “عبدالمجيد سعود” على الموضوع قائلًا: “نحن جميعًا جنود للوطن ولكن في مجالات مختلفة وأنا جندي ولكن في المجال الفني والدفاع عن الوطن لا يقتصر على قطاع مفرد فقط.

وتقول كلمات الأغنية الوطنية:

يا نبض قلبي يا وطن

لو نفتدي ما به ثمن

يا دار والله نعشقك

من أولك لين اولك

من الشمال ..إِليا الجنووب

حنا رجالك ف الحروب

حنا حرس..أرض السباع

والداخلية ..والدفاع

يا أرض محدٍ يجهلك

اغلى بلد.. و اوفى ملك

أبو فهد وأخو فهد

سلمان ..يا طير الهدد

يا دارنا تستاهلين

اغلى بلد ..دنيا ودين

الشعب بأمرك يا همام

امضي بِنَا ..نحو الأمام

سلمان يا نسل الأمام

(سلمان) للعليا سنام

سلمان سلمان الفخر

(سلمان) يا عالي القدر

ومحمد السيف الشطير

الطيب والخير الكثير

النادر الفذ الهمام

الكايد الصعب المهاب

يُذكر أنه تم تسجيل العمل في استديو رهوان الخليج مع المهندس القدير “احمد عبدالحي” ومن تصوير المصور “محمد العبدالله”، وتصميم المصمم “أحمد بن نايف”.

وعبّر الفنان عبدالمجيد عن نيته في تقديم مجموعة أعمال عاطفية قريبًا بعناوين مميزة أبرزها (الاسم الكريم) و(كم قلت لك) من كلماته وألحانه وهي التجربة الأولى التي يخوضها عبدالمجيد كشاعر وليس كملحن فقط كالعادة.