أكبر النتائج في مواجهات الهلال ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.

الهلال ضد التعاون

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأكبر النتائج في تاريخ مواجهات الهلال ضد التعاون بجميع البطولات المحلية، وليس الدوري فقط.

وانتهت مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي الممتاز، أكتوبر عام 1997، بفوز الزعيم بنتيجة 4/1، ونجح الأزرق في الفوز على سكري القصيم بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس ولي العهد، يناير 1998.

وواصل الزعيم تفوقه في مباريات الهلال ضد التعاون وفاز عليه بنتيجة 4/1، في الدوري السعودي للمحترفين، نوفمبر 2012، وكرر فوزه في الدوري بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعت بينهما، شهر ديسمبر عام 2016.

وتمكن الزعيم من حسم مباراة الهلال ضد التعاون في كأس الملك مايو 2017 لصالحه برباعية مقابل ثلاثة أهداف، قبل أن يُكرر الفوز بالنتيجة ذاتها خلال مباراة الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، أغسطس 2017.

ونجح سكري القصيم في حسم مباراة الهلال ضد التعاون في كأس الملك التي أُقيمت، شهر أبريل الماضي، لصالحه بخماسية دون رد.