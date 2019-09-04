أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر في القائمة الحالية

المواطن - مروة نبيل

تضم قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحالية، العديد من اللاعبين ذوي الخبرات، أملًا في قيادة الأخضر لتحقيق الانتصارات والتألق في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السعودي الأول في القائمة الحالية.

ويتصدر القائمة عمر هوساوي صاحب الـ34 عامًا برصيد 45 مباراة، بالتساوي مع الثنائي ياسر الشهراني “27 عامًا”، وسلمان الفرج “30 عامًا”، ثم النجم سالم الدوسري صاحب الـ28 عامًا بـ41 مباراة دولية مع الأخضر.

ويخوض الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معسكرًا إعداديًّا في الدمام بداية من أمس وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.