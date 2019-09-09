أكثر من ألف طالب وطالبة ينطلقون نحو التميز في تراؤف حفر الباطن

أكثر من ألف طالب وطالبة ينطلقون نحو التميز في تراؤف حفر الباطن

2019/09/09
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبلت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)، اليوم الأحد، أكثر من ألف طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد، نحو التميز والنجاح، في مركزيها المخصصين للبرامج التعليمية والتربوية والترفيهية.

ويتلقى الطلاب خلال 4 ساعات برامج تعليمية وتربوية وتثقيفية وبرامج تطويرية وإبداعية واكتشافية للمواهب، إضافة للبرامج الترفيهية والرياضية تُعلي من مستوى إدراكهم وذكائهم، وتبني مهاراتهم ومواهبهم.

ويشرف على تعليم الطلاب نخبة من المعلمين والمعلمات المميزين في تخصصات مختلفة.

 


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