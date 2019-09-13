أكثر من 100 عمل فني في معرض جسفت الجبيل التشكيلي

المواطن - محمد الغبيشي - الجبيل

افتتح محافظ الجبيل، عبدالله العسكر، يوم أمس الخميس، معرض جسفت الجبيل التشكيلي الأول لعام ٢٠١٩م، والذي ينظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل، بالتعاون مع نادي الجبيل الرياضي، بحضور أكثر من ألف زائر.

واشتمل المعرض على 100 عمل فني لـ50 فنانًا، تنوعت بين المدارس الواقعية والتجريدية، والتأثيرية، وإبراز جماليات الخيل العربي والطبيعة والموروثات، إضافة للصور الفوتوغرافية، والمنحوتات والمجسمات، قدمها فنانون من 6 دول ينتسبون لجسفت الجبيل.

وشهد معرض جسفت الجبيل إقبالًا كبيرًا للعائلات من عشاق الفنون التشكيلية، حيث سجل اليوم الأول للمعرض حضورًا تجاوز الألف زائر من أهالي الجبيل وزوارها من المنطقة الشرقية وخارجها، إضافة إلى توافد الجنسيات غير العربية للتعرف على الأعمال الفنية المشاركة بالمعرض.

من جانبه، أكد محافظ الجبيل، عبدالله العسكر، أن المعرض يشكل انطلاقة محفزة لإثراء الحركة التشكيلية في محافظة الجبيل، وإبراز ما لديها من مواهب فنية، داعيًا جميع الفنانين إلى استثمار النشاط التشكيلي بالمحافظة، في تنمية قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا أهمية الفن التشكيلي كوسيلة تعريفية لما وصلت إليه محافظة الجبيل، من نهضة تنموية في مختلف المجالات ومنها قطاع السياحة.

بدورها، أفادت مدير جسفت الجبيل، نادية العتيبي، بأن الجبيل عاشت كرنفالًا فنيًّا، جذب المتعطشين للفنون التشكيلية من المحافظة وخارجها، فيما سجل الافتتاح رقمًا قياسيًّا بعدد الحضور وحجم التفاعل الذي شهدته المنصة التفاعلية المصاحبة للمعرض من مختلف الفئات العمرية، إضافة للمحاضرة التي قدمتها الفنانة التشكيلية شعاع الدوسري.

وأشارت نادية إلى أن جسفت الجبيل نجحت في تقديم نفسها، كحاضنة للفنون التشكيلية وراعية لمختلف للمواهب الفنية، وأن المرحلة القادمة ستسجل تواجدًا مختلفًا للجمعية على الصعيد التشكيلي، وذلك انطلاقًا من دورها ومسؤولياتها نحو الدعم والارتقاء بالحركة التشكيلية بالجبيل، مثمنةً لمحافظ الجبيل دعمه المتواصل واهتمامه للرقي بالنشاط الفني ودعم المواهب، وتعزيز الثقافة الجمالية لمدينة الجبيل.

وتواصل الفعاليات المصاحبة لمعرض جسفت الجبيل في استقبال الزوار من مختلف الفئات العمرية، وتشمل منصة تفاعلية للرسم، وورشتي الرسم والتلوين وسكب الألوان للأطفال، وورشة تعلم الرسم بالألوان الزيتية، للكبار وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً بنادي الجبيل الرياضي.