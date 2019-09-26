أكثر من 50 جنسية في رالي داكار السعودية 2020

الرياض - واس

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن عدد الجنسيات الجاهزة للمشاركة في منافسات رالي داكار السعودية 2020، حيث وصلوا إلى 56 جنسية حتى الآن.

ومن المقرر أن تُقام منافسات رالي داكار 2020 في السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 17 من شهر يناير المقبل.

وتصدرت فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وجمهورية التشيك وهولندا قائمة الدول الأكثر طلباً للمشاركة في هذا الرالي المكون من 12 مرحلة، تمنح المتسابقين فرصة التسابق على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد.

وسينطلق المتسابقون من جدة، وصولاً إلى نيوم، مدينة المستقبل، مروراً بالمواقع التاريخية في مدينة الرياض وبعد ذلك يواجهون تحدياً غير مسبوق عند وصولهم إلى صحراء الربع الخالي، حيث الكثبان الرملية اللامتناهية ومنها إلى منطقة القدية، حيث خط النهاية.

ووجه عدد من المتسابقين العالميين الدعوة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، ومنهم الإسبانية “ليا سانز” التي شاركت في 9 سباقات ماضية، حيث طالبت عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة في الرالي المرتقب.

وأكد المتسابق الصيني “وي هان” أن المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 كان حلماً له، موجهاً الدعوة لجميع زملائه المتسابقين بسرعة التسجيل للمشاركة في هذا الرالي العالمي.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالمتسابقين من مختلف دول العالم، وقال: “المملكة العربية السعودية ترحب بجميع السائقين القادمين من أكثر من 50 دولة مختلفة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “وهذا العدد الكبير من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب التي تقوم به المملكة بانفتاحها على العالم وتنظيمها لأهم الأحداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان المملكة وكذلك السائحين القادمين من الخارج”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: “ستكون النسبة الأكبر من مجريات السباق على تضاريسٍ صحراوية مختلفة، من أجل إضافة نكهة خاصة لهذا السباق، والمرور بإحدى أشهر الصحاري، وهي صحراء الربع الخالي، ليتسنى للمتسابقين المشاركة وخوض مغامرة جديدة عليهم”.

وسيشارك في السباق العديد من المتسابقين المحترفين على سيارات معدلة خصيصًا للسباق، حيث تنقسم هذه المركبات إلى 5 فئات، وهي الدراجات الرباعية وسايد باي سايد والشاحنات والدراجات النارية والسيارات (المخصصة للصحراء)، وتم تصميم السيارات خصيصا للتعامل مع 12 مرحلة مختلفة تمتاز بالتضاريس المتنوعة، وتستمر عبر آلاف الكيلومترات، ولا يزال التسجيل مفتوحاً لجميع الفئات عبر هذا الرابط.