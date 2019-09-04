ألكاسير يتمنى زيادة فترة غياب ميسي

المواطن - مروة نبيل

أكد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، باكو ألكاسير أن غياب نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة الفريقين المرتقبة سيكون في صالح فريقه.

وعلق ألكاسير على احتمالية غياب ميسي عن مباراة الفريقين، قائلًا: سيكون من الأفضل بالنسبة لنا عدم مشاركة ميسي، كما هو الحال مع فالنسيا الذي سيواجه البارشا قبلها في الليغا”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “من الواضح أن ليو يمنح الفريق شيئًا لا يمكن لأحد غيره إضافته”، وأضاف ألكاسير مازحًا: “بإمكانه الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل العودة”.

ومن المقرر أن يلعب بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، يوم 17 سبتمبر الجاري، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.