ألمانيا تسقط ضد هولندا برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ألمانيا ضد هولندا التي أُقيمت على ملعب “فولكسبارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بفوز الطواحين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ألمانيا ضد هولندا:

وبدأت مباراة ألمانيا ضد هولندا بشكل سريع، وتمكن سيرجي جنابري من فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك الطواحين في الدقيقة التاسعة، وسدد توني كروس ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة.

وأرسل نجم الطواحين دالي بليند كرة عرضية مميزة، لعبها ماتياس دي ليخت برأسه، إلا أنها مرت بجوار القائم، وكاد ماركو رويس أن يُسجل الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن سيليسين أبعدها.

واستمرت محاولات المنتخبين في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد هولندا بتقدم المانشافت بهدف دون رد.

هولندا تنتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد أن يُعزز المانشافت تقدمه، ولكن دي ليخت أبعد الكرة لتتحول إلى ركلة ركنية، وأطلق نجم الطواحين جيورجينيو فينالدوم كرة صاروخية، إلا أن الحارس نوير تألق وأخرجها.

ونجح فرينكي دي يونج في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 من أحداث مباراة ألمانيا ضد هولندا اليوم، وبعد مرور 7 دقائق فقط، أحرز المدافع جوناثان تاه هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الطواحين التقدم.

واحتسب حكم مباراة ألمانيا ضد هولندا ركلة جزاء لصالح المانشافت بعد لمسة يد على دي ليخت، نفذها توني كروس بنجاح في الدقيقة 73، ونجح البديل دونيل مالين في تسجيل الهدف الثالث لصالح الطواحين في الدقيقة 79.

وواصل الطواحين الضغط في الدقائق الأخيرة، ونجح فينالدوم في تسجيل الهدف الرابع من تمريرة مميزة من ديباي، لتنتهي مباراة ألمانيا ضد هولندا بهزيمة المانشافت على أرضه ووسط جمهوره بنتيجة 4/2.