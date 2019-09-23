ألميرون: #الشباب قادر على إحراج شبيبة الساورة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أن فريقه قادر على إحراج نادي شبيبة الساورة الجزائري وتحقيق نتيجة إيجابية، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحدث ألميرون قبل مباراة الشباب وشبيبة الساورة قائلًا: رغم الغيابات الكثيرة التي تتواجد في صفوفنا، لكننا نطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإحراج شبيبة الساورة في الجزائر.

وأضاف ألميرون: سنواجه نادي الساورة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، هذا هو هدفنا ولن نتخلى عن تحقيقه.

وتنطلق مباراة الشباب وشبيبة الساورة اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب 20 أغسطس في الجزائر.

وقرر المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لـ نادي الشباب استبعاد المدافع الجزائري جمال بلعمري من قائمة الليث لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

وجاء قرار ألميرون باستبعاد جمال بلعمري وذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وكان الشباب تعادل في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي ضمك بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي الشباب المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.

يُذكر أن جمال بلعمري كان تُوج مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.