أليسون بيكر أفضل حارس في العالم 2019
بعد تألقه مع ليفربول والبرازيل

أليسون بيكر أفضل حارس في العالم 2019

2019/09/23
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تُوِّج نجم نادي ليفربول الإنجليزي، البرازيلي أليسون بيكر، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل المقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق أليسون بيكر، على البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني.

وتألق أليسون بيكر، صاحب الـ26 عامًا، مع ليفربول الموسم الرياضي الماضي، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وحقق مع منتخب البرازيل بطولة كوبا أمريكا 2019.


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