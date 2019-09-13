ألين تشرق في منزل الطبيقي

ألين تشرق في منزل الطبيقي

2019/09/13
الساعة 3:42 مساءً
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

رُزق ذا النون بن يوسف طبيقي، أحد منسوبي مركز الرعاية الأولية الصحية بحي المطار في جازان، بمولودته البكر، اتفق وحرمه على تسميتها ألين.

المواطن” تبارك للطبيقي، وتتمنى أن تكون ألين قرة عين لوالديها.


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