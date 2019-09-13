ألين تشرق في منزل الطبيقي

المواطن - جازان

رُزق ذا النون بن يوسف طبيقي، أحد منسوبي مركز الرعاية الأولية الصحية بحي المطار في جازان، بمولودته البكر، اتفق وحرمه على تسميتها ألين.

“المواطن” تبارك للطبيقي، وتتمنى أن تكون ألين قرة عين لوالديها.