أمام الملك سلمان .. وزير الطاقة يؤدي القسم

أمام الملك سلمان .. وزير الطاقة يؤدي القسم

2019/09/08
الساعة 9:35 مساءً
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المواطن - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة مساء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص) .
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته – أيده الله -.


حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما حضره، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى.


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