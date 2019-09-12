أمانة الشرقية والمهندسين تستعرضان أهمية كود البناء السعودي

المواطن - واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين اليوم ورشة عمل حول متطلبات واشتراطات السلامة في المباني، بحضور عدد من منسوبي الجهتين وعدد من المختصين والمهتمين، وذلك على مسرح الأمانة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا أن الأمانة تحرص على تنظيم ورش العمل والدورات حول كود البناء السعودي، بهدف تطبيق المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة في أعمال التشييد، والأساليب الملائمة التي تساعد المهندسين وتمكنهم في أعمالهم بطرق سليمة ومعلومة، وانطلاقا من توجه الأمانة للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحرصها وسعيها الدؤوب لتطوير الأنظمة وبيئة العمل وتطبيق التشريعات المواكبة رؤية المملكة 2030 ونشر ثقافة المعرفة.

وتضمنت الورشة ورقة عمل حول كود البناء السعودي، والتطبيقات والاشتراطات الصحية في التشييد والبناء، قدمها مدير مركز البحوث الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي شاش، وورقة عمل بعنوان ” البناء بين العشوائية والطرق الهندسية ” قدمها المهندس عبدالغني الجند، إضافة إلى عرض عن متطلبات واشتراطات السلامة في البناء، شاركت به الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء.