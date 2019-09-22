أمرابط: أتشرف باللعب لـ #النصر ولو بدون مقابل

المواطن - مروة نبيل

أوضح المغربي نور الدين أمرابط، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حقيقة الأنباء المنتشرة حول رغبته في زيادة راتبه السنوي مع نادي النصر.

وحرص نور الدين أمرابط على توضيح الأمور عبر تغريدات بالإنجليزية والعربية على “تويتر”، وقال: “إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقًا”.

وتابع نجم المنتخب المغربي تغريدته قائلًا: “تقديرًا لنادي النصر جماهير ومجلس إدارة ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل، ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن أمرابط طالب إدارة نادي النصر بتحسين عقده الحالي وزيادة راتبه السنوي، والمساواة مع مواطنه عبدالرزاق حمد الله الذي تم تحديد عقده ليكون الأعلى دخلًا، الأمر الذي أدخله في صدام مع مجلس الإدارة.