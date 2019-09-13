أمرابط تعليقًا على انتقاله للأهلي: الله يسامح من قال هذا

المواطن - محمد سمعه

أكد المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر والمنتخب المغربي، أنه لا صحة إطلاقًا لما تردد حول شائعات انتقاله لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتحدث أمرابط لقناة KSA SPORTS عقب مباراة النصر والشباب اليوم قائلًا: تحدثت مع إدارة النصر حول صحة عقد صفقة تبادلية مع الأهلي وانتقالي للراقي مقابل سلمان المؤشر، ونفت إدارة النصر هذا الأمر تمامًا.

وتابع أمرابط: الله يسامح من أطلق هذه الشائعة، أنا لاعب محترف ومستمر مع نادي النصر حتى نهاية عقدي.

وأضاف أمرابط: دائمًا المباريات تكون قوية وصعبة بعد نهاية فترة التوقف الدولي وللأسف بطء النصر في تحضير الهجمة، جعل فريق الشباب يُحبط كافة محاولاتنا الهجومية.

جدير بالذكر أن مباراة النصر والشباب، انتهت بالتعادل السلبي في لقاء أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

في وقت سابق صرّح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي قائلًا: أحمد الصائغ رئيس الأهلي نقل لي أنه تلقى اتصالات من شخصية نصراوية، عرضت عليه انتقال المؤشر للنصر مقابل انتقال نور الدين أمرابط للأهلي، ولكن برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق رفض.

وكان عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، أوضح أنه لا صحة حول رغبة العالمي في بيع نجمه المغربي نور الدين أمرابط بعدما ترددت أنباء حول أن النصر أراد بيع أمرابط في فترة الانتقالات الصيفية.