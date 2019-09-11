أمرابط يطير إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي النصر والمنتخب المغربي الأول، نور الدين أمرابط عن سفره إلى الرياض، تمهيدًا للعودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر نور الدين أمرابط، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، صباح اليوم الأربعاء، صورة لتذكرة طيران لعودته إلى العاصمة الرياض، بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

وشارك أمرابط بشكل أساسي في مباراة النصر وبوركينا فاسو الودية، قبل أن يستبدل في الدقيقة 62، ولعب كبديل في الشوط الثاني خلال ودية أسود الأطلس ضد النيجر والتي أُقيمت، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز منتخب بلاده بهدف نظيف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.