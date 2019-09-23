أمرابط يمنع حدوث أزمة في #النصر

المواطن - محمد سمعه

تسبّبت تغريدات اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر في منع حدوث أزمة داخل النادي، في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها الفريق النصراوي حتى أثرت على نتائجه في المباريات الأخيرة.

وكانت بعض الشائعات ذكرت أن أمرابط يرغب في تحسين عقده والحصول على زيادة مالية مثل مواطنه عبدالرزاق حمدالله.

جاءت تغريدات أمرابط في الوقت المناسب لتُطمئن الجمهور النصراوي على بقاء اللاعب المغربي في صفوف العالمي، حيث يُعد أحد أهم العناصر في صفوف أصفر العاصمة، خاصة أن جمهور النصر لا يتحمل أزمة أخرى أو مشكلة أخرى في النادي بعد انتقاده لإدارة صفوان السويكت خاصة بعد تصريحات سعد آل مغني العضو الذهبي في النصر.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان: تغريدات نور الدين أمرابط جاءت في وقتها.

أما الناقد الرياضي محمد الغامدي فقال: نور الدين أمرابط أكد لجماهير النصر أن وضع عقده الاحترافي مميز للغاية.

وحرص نور الدين أمرابط على توضيح الأمور عبر تغريدات بالإنجليزية والعربية على “تويتر”، وقال: “إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقًا”.

وتابع نجم المنتخب المغربي تغريدته قائلًا: “تقديرًا لنادي النصر جماهير ومجلس إدارة ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل، ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم”.