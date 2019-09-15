أمريكا: إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم إرهابي على المملكة
أكدت أنه سيتم إخضاع طهران للمساءلة عن عدوانها

أمريكا: إيران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم إرهابي على المملكة

2019/09/15
الساعة 3:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الولايات المتحدة أن إيران متورطة في دعم الإرهابيين الذين يهاجمون المملكة بالرغم من تظاهر قادتها بدعم الدبلوماسية.

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن: تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية بينما يتظاهر روحاني وظريف بالانخراط في الدبلوماسية.

وتابعت: في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنّت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.. فلا يوجد أي دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن.

وجددت السفارة دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي دعا فيها جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران، مضيفًا أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان إبقاء أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها.


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