أمريكا تعلن عن صفقة القرن خلال أسابيع

أمريكا تعلن عن صفقة القرن خلال أسابيع

2019/09/06
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خطة السلام في الشرق الأوسط، المسماه بـ”صفقة القرن”، خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان ترامب عن استقالة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي: إن تقليص إيران الإضافي لالتزاماتها النووية أمر غير مقبول ومرفوض.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة محلية في ولاية كانساس: “لقد أعلنت إيران أنها ستجري مزيدًا من الأبحاث حول الأسلحة النووية، وسترفع أي قيود في هذا الشأن، هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق”.



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