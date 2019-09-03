أمريكا تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني لأول مرة

المواطن - واس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ البالستية.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية للأنشطة التي تعزز برنامج الصواريخ البالستية.

واختتم بيان الخارجية بالتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق تجارب الفضاء كغطاء للمضي قدماً في برامج الصواريخ البالستية، وأن هذه العقوبات بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لإيصال الأسلحة النووية.