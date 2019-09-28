أمريكا تمنع وزير خارجية إيران من زيارة صديقه على بعد أمتار

المواطن - متابعة

منعت الولايات المتحدة، وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، من زيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة الذي يرقد على بُعد أمتار من مقر المنظمة الأممية.

ونشر ظريف المتواجد في نيويورك، صورًا له وهو يتصل عبر هاتفه بسفير بلاده لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، الذي يتعالج في مستشفى بنفس المدينة الأمريكية.

ولم يستطع ظريف زيارة روانجي الذي تربطهما صداقة لسنوات طويلة، رغم تواجدهما في نفس المدينة؛ بسبب رفض واشنطن طلب زيارة تقدم به ظريف، حيث قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: إنه لن يتم قبول طلب ظريف بزيارة الدبلوماسي الذي يعالج من السرطان، إلا إذا أفرجت إيران عن أحد السجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم.