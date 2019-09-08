أمريكا: سنواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط من إيران

المواطن - متابعة

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران أو تعمل مع حرسها الثوري.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الأربعاء الماضي موجة جديدة من العقوبات شملت 16 كيانًا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

وجمّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أميركي أو شركة أميركية التعامل معها بشكل عام.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرًا إيرانيًا سابقًا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية “أدريان داريا1” التي كان اسمها “غريس1″، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.