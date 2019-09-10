أمطار تُجري السيول والغبار يحد الرؤية على جازان
حتى الثامنة مساء

أمطار تُجري السيول والغبار يحد الرؤية على جازان

2019/09/10
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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