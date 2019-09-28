أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على هذه المناطق

2019/09/28
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية مع أتربة وضباب على هذه المناطق
    •
  • طقس اليوم غير مستقر على هذه المناطق 
    •
  • أمطار رعدية وضباب مع غبار على هذه المناطق
    •
  • تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار رعدية حتى الثامنة مساء
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم