أمطار رعدية مع ضباب اليوم على هذه المناطق

أمطار رعدية مع ضباب اليوم على هذه المناطق

2019/09/18
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان,عسير,الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة ,ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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