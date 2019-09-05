أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية , نجران , حائل , الجوف, الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .