أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على هذه المناطق

2019/09/13
الساعة 11:13 صباحًا
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.


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