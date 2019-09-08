أمطار غزيرة اليوم والجهني يحذر

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن طقس اليوم الاثنين سيشهد أمطارًا غزيرة خلال فترتي الظهر والعصر على منطقة جازان، وتمتد نحو عسير وجنوب الباحة.

وقال الجهني: “تنبيه.. لا تزال النماذج المناخية تُشير إلى غزارة الأمطار غدًا خلال ساعات الظهر والعصر على منطقة جيزان، وتمتد نحو عسير وجنوب الباحة، بينما شدتها على جيزان”.

ولفت الجهني إلى أن السيول واردة بنسبة كبيرة، خاصة أن جيزان ممطورة اليوم، مطالبًا الجميع بالحيطة والحذر.

وفي وقت سابق، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، أن موسم الأمطار سيدخل في المملكة بعد نحو شهر من الآن، وتحديدًا في 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف العنزي أن “الوسم”، وهو موسم الأمطار، يُعد من أفضل أيام العام من ناحية المناخ، موضحًا أن في هذا الموسم تعتدل الحرارة نهارًا ويكون الطقس باردًا ليلًا، كما تساهم أمطار الوسم بنمو الأعشاب البرية والفقع.