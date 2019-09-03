أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على الطائف وميسان والعرضيات

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وجريان السيول، وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتّباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنياً السلامة للجميع.