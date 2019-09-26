أميركا تغلق أبوابها في وجه مسؤولي إيران: ممنوع الدخول
بسبب استمرار سلوك طهران العدواني المهدِّد للأمن

أميركا تغلق أبوابها في وجه مسؤولي إيران: ممنوع الدخول

2019/09/26
الساعة 11:41 صباحًا
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المواطن - الرياض

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً يمنع أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الأميركي في بيان مساء أمس الأربعاء، إن “القرار صدر بسبب الحكومة الإيرانية التي ترعى الإرهاب، فهي داعمة لإرهاب الحرس الثوري وذراعه قوة القدس، وتشارك مباشرة في أعمال إرهابية”.

كما شدد ترامب على دور الحكومة الإيرانية في الأزمات الإنسانية والتهديدات ضد جيرانها، فضلاً عن تهديداتها الدولية للنقل البحري والهجمات السيبرانية واحتجاز مواطني الولايات المتحدة بشكل تعسفي.

ولفت البيان إلى أنه “بالنظر لهذا السلوك الذي يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، فقد تقرر أنه من مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتقييد وتعليق دخول كبار مسؤولي الحكومة في إيران وأفراد أسرهم المباشرين الولايات المتحدة سواء كمهاجرين أو غير مهاجرين.”

فيما استثنى القرار الحاصلين على حق اللجوء والحماية في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.


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