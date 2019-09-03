أمير جازان بالنيابة يدشّن فصول الطفولة المبكرة بتعليم صبيا

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, فصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية.

واطّلع سموه على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال الذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا, وتجوّل سموه في فصول الطفولة المبكرة مطلعاً على جميع الاستعدادات والتجهيزات.

واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، عن فصول الطفولة المبكرة وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم, إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإيمانها أن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه, خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.

وشاهد سموه الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا، حيث تم تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً يدرس بها 10230 طالباً وطالبة في الصفوف الأولية, يقوم بتدريسهم أكثر من 244 معلمة متخصصة, في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

حضر التدشين والجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من المسؤولين.