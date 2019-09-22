أمير عسير يسلّم 72 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين منح أراضيهم

المواطن - واس

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنح ” أراض سكنية” لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، 72 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين في عسير منحهم الملكية ممن انتهت إجراءات تسليمهم .

وقال سموه في كلمته خلال استقباله عددا من المصابين وذوي الشهداء في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها ضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني الـ 89: “بناءً على توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ ، ‏ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الذي لا يأل جهداً ‏وحرصاً على كل ما من شأنه ‏راحتكم، ‏فقد وجهني ‏سموه ـ حفظه الله ـ ‏باستقبالكم في هذا الصباح الجميل مرحباً ومفتخراً ومباهياً بكم، واحتفاءً وتقديراً لبطولات رجال الأمن والجنود البواسل والشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وشعبه ومقدساته”.

‏وأضاف : “هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه جميعاً بيوم وطننا الأبيّ التاسع والثمانين، احتفاءً ‏بتوحيده على يد المؤسس الملك عبد العزيز‏ بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – فقد وجهني سمو ولي العهد أن ‏أعلن لكم ‏بالتنسيق مع ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية ‏وأمانة عسير ‏والبلديات التابعة لها ‏الانتهاء من تسلم 72 مواطناً من أسر الشهداء والمصابين أراضيهم الممنوحة، وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات القرعة التي نفذتها أمانة عسير لعدد١٤٠ شهيداً ومصاباً في الأيام الماضية، حيث تم إنهاء إجراء المنح لهذه الدفعة فيما تستكمل الأمانة إنهاء إجراءات الآخرين.

وأبان الأمير تركي بن طلال أنه تم تكليف كل رئيس بلدية أن يكون منسقاً لكل ‏شخص لتسليمه أرضه، داعياً الجميع إلى مراجعة الأمانة والبلديات التابعين لها.