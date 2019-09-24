أناشيد وعرضة ومعرض في احتفال تخصصي الملك خالد للعيون

المواطن - الرياض

أقام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، استهل بمسيرة لموظفي المستشفى بمشاركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتخلل ذلك رفع العلم السعودي تعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم وما تحقق للوطن والمواطن من استقرار وأمان، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز الراجحي، في تصريح له، عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة، بمشاركة جميع موظفي مستشفى الملك خالد للعيون الذين تبادلوا التهاني والهدايا بهذه المناسبة مع المرضى المنومين للتعبير عن الفرحة بهذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة، داعيًا الله العلي القدير أن يديم نعمه على المملكة.

ومن جهتها، رفعت المدير التنفيذي للتشغيل في المستشفى، الدكتورة غادة بن باز، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وقالت: في هذا اليوم العزيز تتجلى مظاهر الفرحة والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء بقيادة الملك سلمان وولي العهد، ونفخر فيه بما سطره الملك عبدالعزيز آل سعود من أمجاد لبلادنا مرورًا بأبنائه الملوك البررة حتى عهدنا الميمون.

وتضمن الحفل مشاركة أطفال الروضة في المستشفى بأناشيد متنوعة عن حب الوطن، وإقامة العرضة السعودية مع معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان المتزينة بالعلم السعودي، والمطبوعات المتعلقة باليوم الوطني، وصور عن مناطق المملكة.