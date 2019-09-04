أندريا: #العدالة سيكون مفاجأة دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أكد لاعب منتخب مدغشقر، كاروليس أندريا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة سيكون مفاجأة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتابع نجم منتخب مدغشقر الأول، تصريحاته قائلًا: “كنت مصابًا عندما حضرت للعب مع العدالة، وتُوجت هدافًا لدوري الدرجة الأولى، وأثبت جدارتي بمباراة الصعود أمام ضمك”.

وعن بداية الفريق هذا الموسم، قال أندريا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “بدأنا بقوة في انطلاق الدوري، وسيكون العدالة مفاجأة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة التعاون المقبلة ستكون صعبة”.

واختتم أندريا تصريحاته بالإشادة بالأجواء التي وجدها في السعودية، وقال: “شواطئ الأحساء تذكرني ببلادي مدغشقر، وعادات وتقاليد أهالي الأحساء جميلة، كما أعجبتني معالم وآثار الأحساء.. ومنذ قدومي للسعودية أحببت عطر العود”.

وبدأ العدالة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مميز، حيث نجح في التعادل مع الأهلي إيجابيًا، واكتساح ضمك برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.